Annunciati i candidati per la Migliore Ending agli Anime Awards di Crunchyroll

Prosegue la carrellata di nomination per le varie categorie degli Anime Awards targati Crunchyroll, che ci porta oggi a visionare le serie che si giocheranno il titolo di Migliore Ending. Tra i candidati anche la terza stagione de L'Attacco dei Giganti e FLCL Progressive.

Stiamo in questi giorni approfondendo quelle che sono le varie categorie che andranno a comporre le premiazioni per gli Anime Awards assegnati quest'anno dalla piattaforma streaming Crunchyroll, visto che si sta avvicinando il momento dell'annuncio dei vincitori. Oggi è il momento per i fan di votare quale serie, secondo la loro opinione, ha presentato la Migliore Ending in assoluto.

Come nei casi precedenti, Crunchyroll ha diffuso un trailer in cui le nomination sono accompagnate da un piccolo estratto della musica e del filmato in questione, in modo da ricordare agli appassionati volta per volta le sensazioni che i brani trasmettevano (potete visionarlo nel post Facebook dell'account ufficiale di Crunchyroll.it riportato in calce alla notizia).

A contendersi questo prestigioso riconoscimento saranno ben sei delle serie animate più importanti degli ultimi trecentosessantacinque giorni, e cioè le seguenti (potete vedere in ordine il nome della serie, il titolo del brano e l'artista o gli artisti che l'hanno creato):

MEGALOBOX: KAKATTE KOI YO - NAKAMURAEMI YOU MORIYAMA L'Attacco dei Giganti Stagione 3: AKATSUKI NO REQUIEM - LINKED HORIZON MASAKI TACHIBANA After the Rain: REF:RAIN - AIMER AYUMU WATANABE FLCL Alternative: STAR OVERHEAD - THE PILLOWS WATARU UEKUSA Revue Starlight: FLY ME TO THE STAR - STARLIGHT KUKUGUMI MEBACHI FLCL Progressive: SPIKY SEEDS - THE PILLOWS HAKUYU GO

Cosa ne pensate quindi delle scelte disponibili per questa categoria? Quale credete che sarà la Migliore Ending di quest'anno quando il 16 febbraio, in diretta su Twitch da San Francisco, verranno annunciati i vincitori agli Anime Awards targati Crunchyroll? Fateci sapere cosa voterete!