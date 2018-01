Annunciati cast, scenario e messa in onda della nuova serie di Lupin the 3rd!

Il regista e designer della quarta serie di Lupin the 3rd tornerà per questa nuova avventura animata affiancato dallo scrittore di

Il sito web ufficiale e l'account Twitter per la quinta serie anime di Lupin the 3rd sono stati lanciati e hanno rivelato lo staff del nuovo progetto, la premiere di Aprile, e la moderna ambientazione francese della storia. Yuichiro Yano -già regista della quarta serie (nonchè designer)- tornerà per dirigere Lupin the 3rd parte 5 con l'aiuto del character designer Hisao Yokobori.

Ichiro Okouchi (Code Geass) sarà responsabile delle sceneggiature della serie. La nuova serie trasferisce l'impostazione alla Francia moderna. Mentre Lupin userà ancora le auto classiche e le pistole tradizionali come la Walter P38, utilizzerà anche Internet, dispositivi mobili e altri gadget digitali per affrontare i suoi nemici. La serie andrà in onda su NTV a partire da Aprile, e verrà trasmessa anche su Hulu e altri servizi.

Venerdì, su Road Show!, verrà trasmesso il film Lupin III: Il Castello di Cagliostro, e con la trasmissione farà il suo debutto un footage della nuova serie. TMS e Telecom Animation Film avevano annunciato al Japan Expo di Parigi lo scorso anno che è in produzione una quinta serie Lupin the 3rd. Nella nuova serie, Lupin andrà in Francia, la casa di suo nonno, l'omonimo personaggio di Maurice Leblanc Arsenio Lupin.

Per decenni, Lupin III è stato ribattezzato Edgar in Francia, ma a partire dal Japan Expo, il personaggio ha riacquistato il suo nome originale, anche in vista della nuova serie. Lupin the 3rd: Parte 4, la prima nuova serie su Lupin III dopo tre decenni, è stata presentata in Giappone nell'ottobre 2015. La storia era ambientata in Italia e a San Marino, e presentava un Lupin in giacca blu nei suoi vent'anni.

In calce alla notizia potete trovare un poster della quinta serie e un'immagine che ritrae Lupin e Jigen alle porte dell'isola di Mont Saint-Michel, in Francia appunto.