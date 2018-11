Annunciati tanti nuovi progetti per il 40° anniversario di Mobile Suit Gundam!

Nel corso dell'evento indetto per celebrare il quarantesimo anniversario dalla nascita del franchise di Mobile Suit Gundam sono stati annunciati ben cinque nuovi progetti, che si propongono di portare avanti il glorioso nome del brand. Andiamo a vedere più nel dettaglio di cosa si tratta.

Nelle scorse ore si è svolta, in diretta streaming, una conferenza stampa indetta da Sunrise, la quale, in concomitanza con le celebrazioni del quarantesimo anniversario dalla nascita della serie Mobile Suit Gundam, ha annunciato cinque nuovi progetti animati, che i fan vedranno realizzati nel corso dei prossimi anni. Del resto il brand non ha mai perso il suo fascino agli occhi dell'utenza, e non intende lasciare i fan a corto di materiale con cui intrattenersi.

Per cominciare è stata confermata la trilogia cinematografica dedicata all'adattamento dei romanzi Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash (Senko no Hathaway), che sarà realizzata dal sensei Yoshiyuki Tomino. Le tre pellicole saranno ambientati nello U.C. 0105 e seguiranno le vicende dell'intrepido figlio di Bright Noa, l'Hathaway del titolo, successivi a quello che è avvenuto dopo Il Contrattacco di Char.

Viene poi annunciata la realizzazione di un film riassuntivo della serie animata Gundam: Reconguista in G. L'adattamento in questione risale al 2014, e fu realizzata per festeggiare i trentacinque anni del franchise legato a Gundam, segnando anche il ritorno alla regia di Tomino, assente da Turn A Gundam. La pellicola riassuntiva vedrà la luce nel corso dell'imminente 2019.

Il nuovo anno vedrà l'arrivo, più precisamente nel mese di aprile, anche di una serie televisiva animata formata di 13 episodi, che avrà il compito di rielaborare, attraverso un differente montaggio, i sei episodi che avevano trasposto il manga originale Mobile Suit Gundam: The Origin. La nuova serie andrà in onda su NHK-General.

La conferenza stampa si è poi conclusa con l'annuncio di due ulteriori progetti, entrambi con una pubblicazioni pianificata per il 2019: il primo si legherà a Gundam Build (e ancora non se ne conoscono ulteriori dettagli), il secondo invece sarà basato su SD Gundam, e si intitolerà SD Gundam World Sangoku Soketsuden.

Per pubblicizzare l'evento sono state pubblicate delle immagini che si riferiscono sia ai progetti a cui abbiamo fatto riferimento sin qui, sia allo slogan che rappresenta le iniziative che accompagneranno Gundam durante questo quarantesimo anniversario, e la cui parola d'ordine è "Beyond", e le potete trovare tutte nella galleria associata alla presente notizia.

Che ne pensate degli annunci che celebreranno questo 40° anniversario di Mobile Suit Gundam? Vi interessano? Fatecelo sapere nei commenti!