Annunciato 22/7, l'anime del gruppo idol andrà in onda a gennaio 2020!

Le idol sono un famoso fenomeno all'interno della cultura nipponica. Un gruppo di persone di elevata popolarità che si esibiscono in eventi e spettacoli dal vivo. Uno di questi, i 22/7, godranno ben presto di un proprio adattamento animato che debutterà nel Sol Levante a partire dal prossimo anno.

La data di debutto è fissata al 20 gennaio, e concluderà un'attesa durata tre anni dall'originale annuncio della serie televisiva. Infatti, il progetto animato nato dalla collaborazione tra Sony Music record, Aniplex e Yasushi Akimoto era stato ibernato per diverso tempo, fino ad oggi per la precisione, nel momento in cui il profilo twitter della produzione ha rilasciato la prima locandina promozionale e il teaser trailer. Il video in questione non mostra alcuna scena animata, sponsorizzando unicamente un progetto molto atteso in Giappone a seguito della grande popolarità del gruppo idol.

Le idol, dunque, sono talmente popolari che in Cina si è riempito un intero stadio per Luo Tianyi, un ologramma di un personaggio che non esiste nemmeno. C'è poco da stupirsi per la mobilitazione degli appassionati all'annuncio della data di uscita, seppure le aspettative per un prodotto di qualità si vociferano essere piuttosto basse. Staremo a vedere cosa 22/7 sarà in grado di offrire al suo amato pubblico nella prossima stagione invernale.

