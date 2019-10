Annunciato il 23° film dei Pokémon con un trailer a sorpresa!

Mentre c'è molta tensione e aspettativa per la prossima serie animata dei Pokémon, previsto per il 17 novembre, una nuova breaking news colpisce il franchise. Infatti, il 23° film della saga è stato annunciato a sorpresa durante una pubblicità al cinema.

Proprio quando gli appassionati avevano terminato la visione di Pokémon Mewtwo Strikes Back Evolution, 22° film dalla serie che ha riscosso ottimi risultati al botteghino, il franchise torna a stupire annunciando a sorpresa la nuova pellicola. Il nuovo lungometraggio dei Pokémon, dunque, debutterà in Giappone nell'estate 2020, tornando a stupire la community con una nuova storia inedita delle avventure delle bizzarre creature più amate del web.

L'annuncio del film arriva di colpo durante una pubblicità al cinema, stupendo i fan per l'improvvisa proiezione del teaser trailer, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia tramite un video amatoriale eseguito da un appassionato. Al momento, infatti, non sono state rivelate informazioni su questo nuovo progetto cinematografico, eccetto la data di uscita citata poc'anzi. Non ci resta, dunque, che invitarvi a seguire le nostre pagine per rimanere aggiornati sulle novità circa il misterioso lungometraggio che coprirà il 23° film del franchise.

E voi, invece, cosa ne pensate della notizia a sorpresa? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata alle novità della nuova serie animata dei Pokémon.