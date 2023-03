Annunciato l'adattamento animato di Atelier Ryza, esordirà in Giappone a luglio 2023

Mentre si avvicina la tanto attesa data di lancio di Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, JRPG di nipponica fattura che ricordiamo esordirà su PS4, PS5, PC e Nintendo Switch il 24 marzo 2022, Koei Tecmo Games, Gust Corporation e Aniplex hanno annunciato che il primo episodio della trilogia riceverà a breve un adattamento animato.

Tratto dall’originale videogioco intitolato Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, che quantomeno in Europa è stato pubblicato su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC il 1° novembre 2019 (siete a un click di distanza dalla nostra recensione di Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout), l’anime esordirà sul circuito televisivo nipponico durante il mese di luglio 2023. Sfortunatamente non sappiamo ancora di quanti episodi sarà composta la nuova serie (probabilmente 12-13, pari a un singolo cour, come del resto era già avvenuto nel 2014 per la trasposizione animata di Atelier Escha & Logy: Alchemists of the Dusk Sky), né se questa arriverà in Occidente attraverso qualche piattaforma di streaming. Maggiori informazioni in merito arriveranno sicuramente nelle prossime settimane.



Nel frattempo, Aniplex ha confermato che Yuri Noguchi, Hitomi Oowada, Takuma Terashima, Yui Kondou, Hirofumi Nojima e Haruka Terui, già interpreti vocali di Reisalin “Ryza” Stout, Klaudia Valentz, Lent Marslink, Tao Mongarten, Empel Vollmer e Lila Decyrus, riprenderanno i loro rispettivi ruoli. Diretta da Ema Yuzuriha presso lo studio d’animazione LIDENFILMS (Arslan Senki, Tokyo Revengers, Cells at Work! Code Black e Build Divine: Code White / Black), la serie sfoggerà la colonna sonora di Kazuki Yanagawa, che già si era occupato degli accompagnamenti musicali della trilogia e di parecchi altri episodi della saga (Totori, Meruru, Ayesha, Escha & Logy, Sophie, Firis, Lydie & Suelle, Lulua e Nelke). Il character design originale di Toridamono verrà invece riadattato da Tomoyuki Shitaya, che in tempi recenti si è fatto apprezzare per il lavoro svolto in Blue Period.

Sempre Aniplex ha fatto sapere che ulteriori dettagli sulla produzione verranno rivelati durante il già programmato “Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key Launch and Anime Adapation! AJ Special Stage”, che si terrà il 26 marzo in occasione dell’Anime Japan 2023 Green Stage. Lo stesso giorno si terrà inoltre un evento online che vedrà il coinvolgimento dei doppiatori originali.



In attesa che Aniplex e Koei Tecmo Games svelino maggiori informazioni sul progetto, vi lasciamo col trailer di annuncio (consultabile in chiosa all'articolo) e la prima key visual ufficiale di Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout.