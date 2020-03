Annunciato l'adattamento animato di Fly Me to the Moon

Anche se la stragrande degli eventi legati all'animazione nipponica sono stati in cancellati in patria a causa del Coronavirus, proprio come l'attesissimo Anime Japan 2020, le produzioni continuano ad annunciare indisturbati nuovi adattamenti televisivi. L'ultimo di questi annunci delle ultime ore è Fly Me to the Moon.

Dopo l'annuncio di You Are the Beyond, nella giornata di ieri, l'editore Shogakukan ha confermato la trasposizione televisiva del popolare manga comico di Kenjiro Hata, giunto attualmente al decimo volume. L'anime in questione, ad ogni modo, debutterà in Giappone nella stagione autunnale, nei primi giorni del mese di ottobre.

La storia ruota intorno alle vicende di un ragazzo di nome Nasa che, un giorno, si innamora perdutamente di una ragazza carina di nome Tsukasa, incontrata durante l'esame d'ammissione al liceo. Nasa, in preda al coraggio, si dichiara, ma lei risponde che sarebbe uscita con lui soltanto se i due si fossero sposati. Diversi anni dopo, il giorno del 18° compleanno di Nasa, Tsukasa appare improvvisamente, pronta per sposarsi. Ha inizio così la nuova vita di Nasa.

Kenjiro Hata non è nuovo a opere di questo stampo, infatti nel 2015 realizzò con la disegnatrice, nonché futura moglie, Masumi Asano, Seiyu's Life. E voi, invece, cosa ne pensate di questo annuncio, siete curiosi? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.