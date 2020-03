Annunciato l'adattamento anime di 'I'm Standing on a Million Lives', online il primo PV

La casa editrice giapponese Kodansha ha annunciato poche ore fa che l'Isekai di Naoki Yamakawa e Akinari Nao "I'm Standing on a Million Lives" riceverà un adattamento anime a partire dal prossimo ottobre. Qui sopra potete dare un'occhiata al trailer ufficiale, mentre il calce è visibile la prima Key Visual.

Il manga è attualmente serializzato su Bessatsu Shonen Magazine e conta 9 tankobon disponibili. La casa editrice ha così descritto la trama: "Lo studente di prima superiore Yusuke Yotsuya è un ragazzo solitario, a cui non importa di andare bene a scuola o di avere amici. La sua unica via di fuga è rappresentata dai videogiochi. Un giorno però, Yusuke si ritroverà suo malgrado ad essere trasportato in un altro mondo insieme a due bellissime compagne, e dovrà impegnarsi per salvare non solo la sua vita, ma quella di milioni di altre persone".

Kumiko Habara (PriPri Chii-chan!!, Battle Spirits Burning Soul episode director) ha diretto i lavori presso lo studio di animazione Maho Film, impegnato sul secondo adattamento anime dopo quello di If It's for My Daughter, I'd Even Defeat a Demon Lord. Takao Yoshioka (High School DxD, Your Lie in April, Konohana Kitan) si è occupato della sceneggiatura, mentre Eri Kojima e Toshihide Masudate (In Another World With My Smartphone) hanno curato il character design.

Il cast vede la partecipazione di Yuto Uemura (Hiro in Darling in the Franxx) nei panni del protagonista Yusuke Yotsuya, Lisa Kubota (Ren in Konohana Kitan) in quelli di Iu Shindo, Azumi Waki (Mile in Didn't I Say to Make My Abilities Average in the Next Life?!) in quelli di Kusue Hakozaki e infine Makoto Koichi (Rook Holmes in Infinite Dendrogram) nei panni di Yuka Tokitate.

E voi cosa ne pensate? Curiosi di vedere questo nuovo anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan degli Isekai inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata a Re: Zero 2 e alla nuova stagione di Vita da Slime, entrambe in uscita nel corso del 2020.