Annunciato l'adattamento anime di Re:Monster, trailer e visual per l'isekai

Nonostante le continue polemiche sui numerosi isekai presenti sul mercato, un nuovo annuncio farà la gioia degli appassionati di questo genere. Studio DEEN ha presentato ufficialmente l'adattamento animato di RE:Monster, la light novel dell'autore Kogitsune Kanekiru. Scopriamo i primi dettagli su questo progetto.

Pubblicato in origine sul sito web Shosetsu ni Naro, la novel di Kanekiru è stata pubblicata da AlphaPolis dal 2012. Un decimo volume del romanzo disegnato da Yamada è in arrivo in Giappone nei prossimi giorni. La popolarità di RE:Monster ha spinto per un'adattamento manga e come recentemente rivelato anche di una serie animata. L'ufficialità è arrivata con l'apertura di un relativo sito web.

RE:Monster racconta la storia di Tomokui Kanata, morto prematuramente, ma reincarnato in un mondo fantasy di spade e magie. Ribattezzato con il nome di "Rou", il protagonista ha assunto però le sembianze di un goblin. Con ancora i suoi vecchi ricordi in mente e nuove abilità fisiche, dovrà avventurarsi in un mondo in cui consumare altre creature gli permette di acquisire nuova forza e poteri.

L'adattamento anime di RE:Monster è in produzione presso Studio DEEN, che ha già pubblicato un primo filmato promozionale per lanciare il progetto. La locandina promozionale che trovate in calce all'articolo ritrae il goblin protagonista Rou. Altri dettagli sul progetto al momento scarseggiano. Non è infatti stata rivelata la finestra d'uscita, che potrebbe venire programmata per la fine del 2024. In attesa di altri dettagli, ecco 10 isekai che sono anche slice of life.