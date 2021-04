Annunciato l'anime di A Couple of Cuckoos dall'autore di Yamada-Kun e le 7 streghe

Un genere molto apprezzato in tutto il mondo è quello sentimentale, una sfera romantica che fa da sfondo all'ultima esilarante commedia di Miki Yoshikawa, intitolata A Couple of Cuckoos, che godrà presto di un adattamento animato a cura dello studio di Doraemon. Il progetto anime uscirà tuttavia nel 2022.

Dopo poco più di un anno dall'inizio della serializzazione di A Couple of Cuckoos tra le pagine di Weekly Shonen Magazine, una delle riviste più popolari a tema manga in Giappone, l'opera di Yoshikawa sensei sta già per godere di una trasposizione televisiva, forte anche del successo di Yamada-kun e le 7 streghe. Qualora vi suoni nuovo il nome di Miki Yoshikawa, vi ricordiamo che la talentuosa autrice è stata inoltre ospite in Italia per il Lucca Comics 2013.

L'adattamento di A Couple of Cuckoos, conosciuto anche come Kakkou no Iinazuke, debutterà nel prossimo anno e sarà aniamto da Shin-Ei Animation. L'editore Kodansha descrive la trama della storia quanto segue: "Lo studente 16enne Nagi Umino, al secondo anno del liceo Meguro River Academy, è stato scambiato alla nascita. Un giorno, sulla via per andare a cena per conoscere i suoi genitori naturali, accidentalmente incontra Erika Amano, una ragazza schietta e sfacciata decisa a fare di Nagi il suo finto findanzato in modo tale da non doversi sposare. Una volta arrivato alla cena, tuttavia, il ragazzo scopre che i suoi genitori hanno deciso di risolvere la questione dello scambio di culla per semplice convenienza, ovvero con un matrimonio con la figlia che hanno invece cresciuto, colei che si rivela essere la stessa Erika!"



