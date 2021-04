Annunciato l'anime di Cherry and Virgin: il film sperimentale con il rotoscopio

Il mondo dell'animazione vive anche di sperimentalismo e, di tanto in tanto, vengono annunciati progetti ambiziosi come Cherry and Virgin. La pellicola, infatti, arriverà sul grande schermo nel 2022 sotto la direzione del regista Masanao Kawajiri. Ecco tutto quello che sappiamo sul film distribuito da TOEI Video.

Arrivano nuovi annunci dal Sol Levante dopo Skeleton Knight in Another World e il nuovo progetto dal regista di One Punch Man, Sonny Boy. Nel caso di Cherry and Virgin, tuttavia, il regista ha preso in prestito la tecnica del rotoscopio per animare il film, affidando agli attori Takashi Okado e Yaeko Kiyose il compito di interpretare i personaggi e prestare loro le proprie voci. Ad ogni modo, il team ha anche rilasciato una sinossi del lungometraggio che qui segue:

"Il film originale segue le vicende del 32enne artista di manga erotici Ryo e di Ami, appassionata di opere BL, mentre lavorano sulla propria impotenza con il sesso posto finendo per innamorarsi."

Una pellicola dalla trama sentimentale ma dai temi piuttosto maturi che, attraverso tematiche forti come il rapporto con il sesso opposto, intende far parlare di sé. E voi, invece, cosa ne pensate di questo progetto, siete interessati alla visione di Cherry and Virgin? Diteci cosa ne pensate, come di consueto, con un commento qua sotto.