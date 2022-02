Annunciato anime per Helck, il manga dove l'eroe vuole distruggere l'umanità

Ura Sunday è una rivista certamente minore, ma negli ultimi anni ha portato al pubblico dei manga ben fatti e apprezzati, alcuni dei quali hanno ricevuto anche un anime. Chi è stato sotto i riflettori è Kengan Ashura, ma a questo gruppo di titoli si aggiungerà anche Helck, il manga fantasy dove l'eroe passa dalla parte dei demoni.

A sorpresa, l'autore Nanao Nanaki ha annunciato su Twitter che Helck diventerà un anime. A sorpresa perché l'opera, conclusa con 12 volumi, è stata pubblicata su Ura Sunday e Manga ONE di Shogakukan tra il 2014 e il 2017. L'annuncio è arrivato con tanto di illustrazione dove Vamirio è incredula, mentre Helck fa il simbolo della vittoria alle sue spalle.

Per il momento non sono state rivelate ulteriori novità se non l'esistenza di questo progetto animato per Helck, che però non si sa ancora se sarà trasmesso in TV, se sarà una serie o se sarà disponibile soltanto su un servizio streaming. Per celebrare l'occorrenza, Manga ONE ha deciso di ripubblicare gratuitamente per gli utenti giapponesi i primi 30 capitoli del manga di Helck sulla piattaforma.

Il re dei demoni è morto dopo una guerra con gli umani e Vamirio, una delle demoni più forti del regno, viene incaricata di indire un torneo dove il vincitore verrà eletto a nuovo sovrano. Gli scontri vanno avanti quando si presenta un umano, tale Helck, fortissimo e che dice di odiare l'umanità. Vamirio è subito diffidente di questo personaggio, cosa avrà in mente Helck?

Sulla stessa rivista digitale fu pubblicato anche Mob Psycho 100 di ONE.