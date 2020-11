Annunciato anime per Kanojo mo Kanojo, dall'autore di Aho Girl

Hiroyuki, tramite il proprio account Twitter, ha fatto sapere che il suo ultimo manga dal titolo Kanojo mo Kanojo riceverà presto un adattamento anime. Andiamo a vedere più nel dettaglio.

Pare che la nuova trasposizione animata verrà mandato in onda nel 2021 e per annunciarla l'autore ha condiviso su Twitter una prima key visual che mostra le belle protagoniste della serie.

Il manga è una commedia romantica iniziata in patria nel Marzo del 2020. Il protagonista della storia, Naoya, è uno studente delle superiori che finalmente riesce a confessare i propri sentimenti alla tanto amata Saki, iniziando così ad uscire con lei. Un giorno, però, un'altra ragazza di nome Nagisa confessa il proprio amore per il giovane. I due sembrano andare morto d'accordo ma essendo già fidanzato, il ragazzo inizialmente dovrà rifiutare per poi, a causa dell'insistenza della nuova arrivata, proporre alle due donzelle di uscire con entrambe. Nagisa accetterà da subito la proposta così come Saki, seppur dapprima riluttante all'idea.

Il mangaka, Hiroyuki, era già famoso per altre opere trasposte in anime negli ultimi anni, tra cui: Aho Girl, prodotto da Diomedea e The Comic Artist and His Assistants prodotto da Zexcs.

Mentre non sappiamo ancora da chi sarà prodotto questo nuovo anime e se quindi sarà accessibile al pubblico occidentale, vi ricordo che Netflix ha recentemente annunciato numerose serie d'animazione che saranno presto disponibili, per chi non volesse aspettare invece ricordo che ad Ottobre è iniziata la trasmissione di diversi cartoni animati giapponesi su Crunchyroll.