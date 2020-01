Annunciato l'anime per To Your Eternity, della stessa mangaka di La Forma della Voce

La Forma della Voce è stato uno dei manga più emozionanti degli scorsi anni e che ha messo in luce la bravura di Yoshitoki Oima. Dopo una breve pausa, la mangaka è tornata da qualche anno al lavoro su Weekly Shonen Magazine col titolo Fumetsu no Anata e, conosciuto anche come To Your Eternity. Anche questo manga a breve riceverà una trasposizione.

To Your Eternity è in pausa per la transizione dal primo al secondo arco narrativo, ma il ritorno è previsto a breve. Non solo, perché la Kodansha celebrerà questo ritorno con un'altra notizia molto importante: per To Your Eternity è previsto un anime. L'annuncio è stato dato nel recente numero di Weekly Shonen Magazine, con l'anime che debutterà su NHK Television a ottobre 2020.

È stata diffusa la prima key visual per To Your Eternity, che potete trovare in calce, col logo della serie e il protagonista principale dell'opera. Grande risalto si può notare anche nel paesaggio innevato e la desolazione che Lui, o Fushi, dovrà affrontare, sotto l'aurora artica.

Fumetsu no Anata e, pubblicato in inglese da Kodansha e in Italia da Star Comics, interseca la vita e la morte in una storia unica, con un ragazzo che vaga per le regioni artiche del Nord America e un lupo che è molto più di quanto mostra la vista. In corso dal 2016, il 17 gennaio sarà pubblicato il dodicesimo tankobon in patria, mentre in Italia pochi giorni dopo debutterà il sesto volume.