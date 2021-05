Annunciato Another New Edition, i dettagli sull'inquietante ritorno della serie horror

Con un comunicato diffuso sul proprio sito web ufficiale, Star Comics ha annunciato l'inquietante ritorno di una rinomata miniserie horror. La New Edition di Another, in uscita a fine ottobre, permetterà ai lettori di rivivere una sinistra e drammatica spirale di eventi in un edizione imperdibile.

Chi ha già letto e apprezzato il sovrannaturale e angosciante seinen Another, manga di Yukito Ayatsuji e Hiro Kiyohara pubblicato da Star Comics nel 2012, sa bene quanto questa serie ricca di suspense, raffinata e di grande impatto visivo, abbia appassionato i tanti amanti dei generi horror e psicologico.

Per le nuove leve, dal prossimo ottobre sarà possibile rivivere i drammatici eventi dell'opera in Antoher New Edition, edizione in due volumi che sarà disponibile anche in uno splendido cofanetto a tiratura limitata. Un'uscita imperdibile per chi ha già amato la prima edizione e per chi desidera lasciarsi rapire in un'appassionante storia da leggere tutta d'un fiato.



"Misaki era tra le persone più popolari della sua scuola ma, dopo aver cambiato classe, perse la vita in un incidente. I suoi compagni non riuscirono ad accettare l’improvvisa scomparsa, e continuarono a comportarsi come se nulla fosse successo. Il giorno della cerimonia di consegna dei diplomi, tuttavia, accadde qualcosa di strano. Anche il fatto che il volto di Misaki fosse apparso nella foto di classe era difficile da spiegare… Da allora sono passati ventisei anni". Una maledizione terribile che dà il via a una tragica catena di eventi, che porterà a morti inspiegabili e violente, avvolte da un mistero apparentemente impossibile da dipanare.

I due volumi di Another New Edition arriveranno il 27 ottobre 2021 al prezzo di 10,90 euro ciascuno. L'esclusivo Another Collector Box racchiuderà i due albi assieme a quattro cartoline speciali e al volumetto spin-off intitolato Another 0, che non sarà acquistabile singolarmente.

Ecco la recensione dell'anime di Another, disponibile su VVVVID. Star Comics porterà in Italia The Poetry of Rain.