Annunciato Assassin's Creed: Conspiracies, nuovo fumetto sulla Seconda Guerra Mondiale!

Titan Comics ha svelato un nuovo fumetto ispirato al franchise videoludico di Assassin's Creed: si intitolerà Assassin's Creed Conspiracies e sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul progetto e le prime tavole in anteprima.

Il team creativo del fumetto Assassin's Creed Conspiracies sarà composto dallo sceneggiatore Guillaume Dorison e dal disegnatore Jean-Baptise Hostache. La storia ci permetterà di vivere le vicende dell'Assassino Eddie Gorm, ma per il momento non conosciamo molti dettagli né sulle sue origini né sulla trama del fumetto.

Titan Comics fornisce, per ora, solo la seguente descrizione per il nuovo fumetto di Assassin's Creed:

"Nel cuore della Seconda Guerra Mondiale, l'Assassino Eddie Gorm scopre che i Templari pianificano di creare una nuova, devastante arma all'alba della bomba atomica".

Finora il franchise di Assassin's Creed non ha esplorato in maniera particolarmente profonda le vicende storiche del Novecento: la storia di Nikolai Orlov, ad esempio, ci porta in Russia nel 1918 all'indomani della Rivoluzione d'ottobre, mentre in videogiochi come Assassin's Creed Syndicate sono presenti delle brevi sezioni di gameplay ambientate durante la Prima Guerra Mondiale.

Assassin's Creed: Conspiracies sarà un'ottima occasione per vivere l'approccio creativo di Ubisoft, seppur non in un videogioco ma in formato cartaceo, a un'ambientazione storica così importante e tristemente nota.