Annunciato L'attacco dei Giganti stagione 4, sarà l'ultima!

La stagione 3 di L'attacco dei Giganti si è concluso quest'oggi in Giappone, con la gioia dei fan che hanno potuto godere di numerosi episodi d'alta qualità e ricchi di trama e risposte. Alcuni fan potrebbero essere in spasmodica attesa per la stagione 4, ma un annuncio arrivato a sorpresa oggi già rivela quando vedremo nuovamente Eren in azione.

Ieri, grazie a una voce divulgata da Yonkou Productions, avevamo già potuto anticipare una possibile sorpresa posta alla fine dell'episodio 59 di L'attacco dei Giganti. Ora però è ufficiale: L'attacco dei Giganti stagione 4 arriverà il prossimo anno e, inoltre, sarà l'ultima stagione. Finora è stato divulgato un breve trailer di pochissimi secondi che non mostra praticamente nulla e che potete vedere in calce, nel tweet di Moetron.

L'anime arriverà ad autunno 2020 e, probabilmente, a manga già concluso. Nel video si vede solo una nebbia grigia finché non appare Eren più adulto dietro le sbarre, come in una delle ultime copertine dei tankobon. La voce di Mikasa, in sottofondo, implora il compagno di una vita. C'è quindi da aspettarsi molto da questa nuova serie di L'attacco dei Giganti che, considerato il materiale ancora da coprire, potrebbe essere composto nuovamente da 25 episodi.

In calce potete vedere la prima visual di L'attacco dei Giganti stagione 4, la quale già fa presagire sviluppi importanti con Mikasa, Connie, Jean, Sasha e Levi in un assetto completamente diverso da quello che abbiamo visto finora.