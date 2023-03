Annunciato Berserk of Gluttony: trailer e uscita per l'anime dalla novel di Isshiki

Mentre la community di spettatori si prepara ad accogliere gli anime della primavera 2023, l'industria animata giapponese comincia a togliere i veli sulle produzioni che arriveranno sugli schermi in arrivo entro la fine dell'anno. Tra i prossimi debutti anime ci sarà anche quello di Berserk of Gluttony.

Attraverso l'apertura di un relativo sito web ufficiale è stato rivelato l'adattamento anime di Berserk of Gluttony, la celebre serie di light novel di Ichika Isshiki. L'annuncio è stato accompagnato da un primo filmato promozionale, da una key visual e da numerose informazioni, tra le quali la finestra di uscita. Il debutto di Berserk of Gluttony è previsto entro la fine del 2023, verosimilmente nella stagione autunnale dell'anno.

La storia dell'opera racconta di Fate Graphite, un ragazzo maledetto dalla skill "Gluttony" e che per questo è sempre affamato e mai sazio. Un giorno uccide un ladro morente e divora la sua anima. La vera fame di Fate si è risvegliata e se riuscirà a controllare questo suo potere sarà finalmente padrone del suo destino. Il ragazzo è accompagnato da Greed, una spada nera ottenuta in un negozio d'armi. Questa lama ha una sua volontà e può comunicare con il destino attraverso l'abilità di lettura della mente. La novel è stata pubblicata sul servizio Shosetsuka ni Naro e poi in volumetti a partire dal 2017. Un adattamento manga realizzato da Daisuke Takino è arrivato nel 2018. Vi ricordiamo infine i 10 manga che i fan vorrebbero vedere animati nel 2023.