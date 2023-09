Annunciato Beyblade X! Trailer, visual e uscita per il nuovo anime sulle trottole

Meno di un anno fa veniva annunciata la nuova generazione di Beyblade attraverso un teaser trailer. Dal manga omonimo, a breve farà il suo debutto sul piccolo schermo Beyblade X, quarta serie del franchise dopo l'originale, Metal Fusion e Burst. Scopriamo tutti i dettagli finora rivelati su questa produzione.

Dall'artista di The Promised Neverland in Giappone è arrivato il manga di Beyblade X, di cui a breve arriverà un adattamento animato. L'atteso nuovo anime sui Beyblade ha una data di uscita, svelata assieme a un teaser trailer, a un poster e altri dettagli sul progetto.

Beyblade X verrà trasmesso il 6 ottobre 2023 su TV Tokyo, ma al momento non è ancora noto se e su quale piattaforma streaming verrà distribuito. Attraverso il filmato promozionale è possibile fare la conoscenza in anteprima dei protagonisti e dello stile grafico utilizzato per le animazioni delle trottole. Anche nella locandina ammiriamo il trio di protagonisti e due delle trottole di nuova generazione. La trama dell'anime sarà incentrata su dei Blader impegnati in una feroce competizione, la Xtreme Beyblade League.

La serie di Takara Tomy ha già svelato le sigle di apertura e chiusura. L'opening "Prove" e la ending "ZOOM ZOOM" verranno eseguita da ONE OK ROCK e aespa. Nel cast vocale di Beyblade X sono presenti Yuot Hoshi, Ryota Osaka, Yuki yase, Ayumi Tsuji, Atsushi Tamaru e Kensho Ono, rispettivamente voci di Aiger Akabane, Hikaru Asahi, Fumiya Kuramochi, Rantaro Kiyama, Valt Aoi e Daigo Kurogami.