Annunciato Citrus Plus, uno spin-off del manga yuri ideato da Saburouta

Il numero di ottobre del magazine nipponico Comic Yuri Hime edito da Ichijinsha rivela che il noto mangaka Saburouta realizzerà molto presto uno spin-off di Citrus, il fumetto giunto a conclusione proprio durante il mese di agosto. Intitolato semplicemente Citrus Plus, il nuovo manga verrà serializzato a partire dal prossimo inverno.

Scritto e disegnato da Saburouta, il manga principale di Citrus ha esordito sulle pagine di Comic Yuri Hime nel 2012, e attualmente si compone di nove tankobon. Stando ai dati ufficiali la serie avrebbe finora venduto più di 800.000 copie. A ragion veduta, il fumetto campione di incassi, lo scorso gennaio, ha ispirato anche un’anime televisivo che si è concluso dopo 12 episodi.



In Italia il fumetto è stato annunciato da Planet Manga (Panini Comics), che ne pubblicherà il primo volumetto nel mese di novembre 2018. L’anime omonimo, invece, è disponibile con sottotitoli in italiano sulla piattaforma di streaming Crunchyroll. In calce all’articolo trovate infine la sinossi ufficiale del manga.



“Yuzuko Aihara, una studentessa di liceo interessata principalmente alla moda, agli amici e al divertimento, sta andando incontro ad una nuova realtà. Dal momento che sua madre si è risposata, Yuzu ha dovuto trasferirsi in una nuova scuola per ragazze estremamente severa. La sua vera educazione sta per iniziare.



Sin dal primo giorno, la felice e spensierata Yuzu si fa parecchi nemici, inclusa la bellissima ma severa Mei, presidentessa del Consiglio Studentesco. Sconsolata, Yuzu torna a casa e assiste alla rivelazione più scioccante di tutta la sua vita: Mei è in realtà la sua nuova sorellastra, che da questo momento in poi vivrà con lei. Come se non bastasse, Mei coglie Yuzu alla sprovvista e la bacia improvvisamente. Cosa significa tutto questo?"