Annunciato con un trailer ONE PIECE: STAMPEDE, il nuovo film dedicato al franchise!

Proprio nel corso degli ultimissimi minuti è apparso online il primo trailer, accompagnato da una locandina, che annuncia l'uscita, il prossimo anno, di ONE PIECE: STAMPEDE, il lungometraggio che celebrerà i venti anni dell'opera creata da Eiichiro Oda. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Proprio pochi minuti fa è arrivata una notizia straordinaria ed inattesa per tutti gli appassionati di ONE PIECE: il prossimo anno, in occasione del ventennale dell'opera di Eiichiro Oda, arriverà nei cinema il nuovo lungometraggio dedicato alla serie, che si intitolerà ONE PIECE: STAMPEDE.

Ad annunciarlo è stato, come un fulmine a ciel sereno, un trailer pubblicato su Youtube dal team dell'anime. Nel filmato della durata di poco più di un minuto, lo spettatore vede Rufy attraversare tutta la sua crescita, dalle origini fino allo scontro con Big Mom, passando dallo scontro con Crocodile e da quello con Doflamingo, compresa la morte del fratello Ace.

Sono gli ultimi secondi però a risultare interessanti: come potete vedere dal video riportato nella parte superiore della notizia, si può notare il cappello di paglia, simbolo indiscutibile di Monkey D. Rufy e della sua ciurma (da cui prende il nome), mentre vola in balia del vento, senza il suo storico proprietario. Sullo sfondo si erge una gigantesca e misteriosa figura, che ha tutta l'aria di essere composta di macerie o di rifiuti. Che si tratti del nemico che si pone sulla strada dei nostri protagonisti?. A chiudere il trailer la data d'uscita, e cioè il 9 agosto 2019.

La stessa scena è riprodotta nella locandina pubblicata su Twitter contestualmente al video (che trovate in calce all'articolo), con un messaggio dal team di Toei Animation ai fan:

"ONE PIECE: STAMPEDE è il titolo! Stampede è una locuzione che significa fuggire, scappare via. Il film deve onorare il ventennale dell'anime, e arriverà nei cinema nell'estate del 2019. Cosa significa quel cappello di paglia che danza nel cielo? E quello spaventoso mostro fatto di macerie sullo sfondo? Restate sintonizzati per ulteriori news in futuro!"

Il nemico sarà quindi così potente da costringere alla fuga anche uno come Rufy?

Questo film segna il ritorno dei lungometraggi dedicati al manga di Oda dopo ONE PIECE: GOLD, che ha avuto uno strepitoso successo anche in Italia, dove è arrivato anche nei cinema.

Cosa ne pensate del trailer e del titolo? Siete curiosi di vedere questo ONE PIECE: STAMPEDE? Credete che riuscirà ad entrare nel cuore degli appassionati' Fatecelo sapere nei commenti!