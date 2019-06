Annunciato un cortometraggio dello Studio Ponoc per le Olimpiadi 2020!

Il 2020 sarà l'anno delle Olimpiadi di Tokyo che avranno luogo dal 24 luglio a 9 agosto. Per l'occasione, il COI, acronimo del Comitato Olimpico Internazionale, ha annunciato una collaborazione per un progetto animato con lo Studio Ponoc. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Proprio come da titolo, il COI ha annunciato quest'oggi un nuovo film animato che grazie alla collaborazione dello studio Ponoc, celebre per Mary e il Fiore della Strega, vuole promuovere un potente messaggio di pace a un pubblico internazionale tramite l'animazione. Francis Gabet, direttore dell'OFCH (Olympic Foundation of Culture and Heritage) accompagna l'annuncio con una dichiarazione sul progetto:

"I valori dei giochi Olimpionici sono incredibilmente potenti e sempre più importanti al giorno d'oggi. Proprio per questo, ai Giochi del 2020 di Tokyo vogliamo che l'animazione funga da vero veicolo creativo che sia espressione chiara ed inequivocabile dei valori Olimpionici di eccellenza, amicizia, e rispetto dei diversi gusti di natura estetica e narrativa. Con un'attenzione particolare agli argomenti principali e importanti per l'umanità, questo film non contribuirà solo all'eccitamento verso i Giochi Olimpici 2020, ma servirà come fonte di ispirazione per le future generazioni."



Il progetto animato, dunque, si ergerà come baluardo della cultura di nuova generazione, tentando di difendere e valorizzare dei temi che vanno ben oltre il mero significato sportivo. L'animazione si rivela uno strumento micidiale per "comunicare" un genuino messaggio, passando attraverso uno degli studi di animazione più in voga e particolare del momento, nonché lo Studio Ponoc, costola del meraviglioso Studio Ghibli.



