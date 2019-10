Annunciato un crossover tra i personaggi degli X-Men e i Fantastici Quattro

Avevamo parlato di un nuovo spin-off dedicato agli X-Men, ora sappiamo che i celebri mutanti faranno parte di un crossover insieme ad un'altra serie di supereroi curata da Jonathan Hickman: ci riferiamo ai Fantastici Quattro, che rivedremo in una collana insieme a Wolverine e gli altri abitanti di Krakoa.

I fan più perspicaci si aspettavano un evento del genere, soprattutto dopo una certa scena di "House of X", in cui Ciclope incontra, durante una missione di recupero di un mutante, Reed e Sue Richards, riusciti a raggiungerlo prima di lui. L'atmosfera si fa subito tesa, finché l'ex leader degli X-Men decide di andarsene, non prima di pronunciare una frase molto importante: "Salutate vostro figlio da parte mia, e ditegli che quando sarà pronto... ha una famiglia a Krakoa che lo aspetta". Franklin infatti è un mutante, questo gli permette di entrare a far parte della nuova nazione, ma il padre Reed ha sempre criticato la scelta dell'amnistia concessa anche ai mutanti che si sono macchiati di azioni malvagie.

Ed è proprio sulla figura di Franklin che si concentra la nuova opera intitolata "X-Men/Fantastic Four", disponibile a partire da febbraio 2020. Il fumetto nasce da una collaborazione tra lo scrittore Chip Zdarsky e gli artisti Terry Martin e Rachel Dodson. In calce alla notizia possiamo vedere la prima copertina della serie. Non sappiamo ancora da quanti volumi sarà composta, nel frattempo vi lasciamo con la sinossi ufficiale del quarto numero degli X-Men.