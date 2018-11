Annunciato il crossover tra DC Comics e Sergio Bonelli Editore

Un annuncio bomba ha scosso Lucca Comics & Games: RW Edizioni ha infatti annunciato un crossover tra DC Comics e Sergio Bonelli Editore. Scopriamo i dettagli di questa prestigiosa collaborazione.

L'annuncio, come detto, è arrivato durante la conferenza RW Edizioni durante Lucca Comics & Games 2018: come leggiamo sul sito ufficiale della Bonelli, le due case editrici si riuniranno per regalare ai fan i primi, epici, incontri tra le icone della cultura popolare italiana e statunitense nel 2019 e 2020.

Il primo crossover, la cui uscita è prevista per il 2019, sarà incentrato sui personaggi di Zagor e Flash. Le società tengono ancora segreti i dettagli di come si incontreranno e quali altri personaggi appariranno nei progetti previsti in seguito.

Riportiamo, di seguito, le dichiarazioni di Michele Masiero, Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore: "Tutti alla Sergio Bonelli Editore siamo emozionati di far parte di un evento di tale portata. Le nostre menti creative si sono messe in moto nel momento stesso in cui abbiamo incontrato per la prima volta gli amici della DC e di RW".

Queste, invece, le parole di Pasquale Saviano, amministratore delegato di RW Edizioni, che detiene l'etichetta DC Comics: "Siamo orgogliosi di aiutare a rendere possibile questo storico progetto e di farne parte. Non vediamo l'ora di poter lavorare con SBE e DC per dare ai lettori italiani le storie più esaltanti che mai si sarebbero aspettati".

In basso trovate la prima immagine teaser del crossover tra Zagor e Flash.