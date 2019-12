Annunciato il crossover Transformers vs Terminator da IDW Publishing e Dark Horse Comics

Appena annunciato, il crossover vedrà i celebri Transformers incontrare i temibili Terminator, gli esseri cybernetici provenienti da un oscuro futuro. Il crossover vedrà collaborare insieme la IDW Publishing e la Dark Horse Comics.

Quello dei crossover tra personaggi di diversi universi narrativi è una pratica molto diffusa negli Stati Uniti. Basti pensare ai vari crossover tra Marvel e DC, e nel finale dell'evento Doomsday Clock viene fatto intendere che potrebbe essercene un altro in arrivo ma è da confermare, o al crossover tra Batman e le Tartarughe Ninja. L'ultimo appena annunciato è proprio questo che vede i celebri Transformers lottare contro i cyborg Terminator, per la prima volta in assoluto. Le due case editrici statunitensi della IDW Publishing (che pubblica i fumetti dei Transfomers) e la Dark Horse (che detiene i diritti dei fumetti di Terminator) collaboreranno insieme per portare un prodotto degno dei due storici franchise.

L'evento è descritto come "un epico crossover che rivisiterà il concetto di invasioni aliene e viaggi nel tempo in una nuova maniera". La serie sarà composta da quattro numeri e sarà scritta da David Mariotte, John Barber e Tom Waltz, con i disegni di Alex Milne. Potremmo vedere quindi Optimus Prime, il leader degli eroici Autobots, combattere contro i letali Terminator di Skynet.

L'uscita del crossover è fissata per marzo del 2020 negli Usa