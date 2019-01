Annunciato Death Note The Musical, lo stage play ispirato alla serie

Grandi notizie per i fan di Death Note: in Giappone è stato annunciato un musical teatrale in live-action ispirato alla serie anime tratta dal manga di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. Tutti i dettagli e il poster dopo il salto.

Death Note The Musical sarà ispirato al manga di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata: lo stage musicale sarà diretto da Kuriyama Tamiya, con musiche di Frank Wildhorn. Lo spettacolo teatrale farà seguito ad altri due musical tenutisi, rispettivamente, nel 2015 e nel 2017: in entrambe le produzioni precedenti il cast di attori era il medesimo.

La nuova rappresentazione di Death Note debutterà a gennaio 2020 a Ikebukuro, ma sono in progetto ulteriori performance in altre aree del Giappone e finanche in altri Paesi del mondo. Questa volta il musical accoglierà un cast del tutto nuovo, per il quale sono già aperte delle audizioni per i personaggi principali, tra i quali ovviamente Light Yagami. Sono richieste candidature di attori sia professionali che amatoriali di età compresa tra i 17 e i 28 anni, che dovranno inviare le loro proposte entro e non oltre il prossimo 28 febbraio.

In basso potete ammirare la prima locandina dello stage di Death Note. Che ve ne pare? Ricordiamo che la serie è disponibile su VVVVID.it.