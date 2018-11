Annunciato un episodio speciale di Cells at Work!, andrà in onda a dicembre

Per la gioia dei fan di Cells at Work!, ieri è stato annunciato che il 27 dicembre, sul circuito televisivo nipponico, verrà trasmesso un episodio speciale della serie. I dettagli sulla puntata verranno rivelato molto presto, ma nel frattempo è già stato confermato che questo verrà trasmesso in streaming al di fuori del Giappone.

In chiosa all’articolo potete già visionare il primo trailer del suddetto episodio speciale di Cells at Work!, mentre di seguito vi proponiamo anche la sinossi ufficiale, come sempre ricca di informazioni sul contenuto della puntata.

Cells at Work! - Episodio Speciale - Raffreddore

Data: 27 dicembre 2018

27 dicembre 2018 Trama: "Davanti a una cellula, che continua a svolgere il proprio lavoro come al solito, compare all’improvviso un misteriosa cellula che indossa un bel cappello. La misteriosa cellula invita la cellula qualsiasi a fare uno scherzo ad altre cellule come Neutrophil e Killer-T Cell. Insieme, le cellule si godono intere giornate di scherzi. Ma la cellula qualsiasi continua a domandarsi chi sia quella cellula col cappello…!"

Diretto da Kenichi Suzuki presso lo studio d’animazione David Production, l’anime di Cells at Work! è approdato sul circuito televisivo nipponico lo scorso agosto, concludendosi a fine settembre con la messa in onda del 13° ed ultimo episodio. Tra le serie d’animazione più apprezzate dell’intera stagione estiva, l’anime è disponibile in Italia sul canale YouTube di Yamato Video, il quale ci ha proposto l’intera serie con sottotitoli in italiano. A ragion veduta, è altamente probabile che l’editore acquisisca i diritti anche del suddetto episodio speciale.



Scritto e disegnato da Akane Shimizu, il manga originale di Cells at Work! è serializzato in Giappone sulla rivista Monthly Shōnen Sirius di Kōdansha, e attualmente si compone di cinque tankobon. In Italia l’opera è pubblicata da Star Comics col titolo “Cells at Work! - Lavori in corpo!”. Il quinto volumetto verrà pubblicato mercoledì 28 novembre 2018.