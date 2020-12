Annunciato Evangelion: 3.333: ecco la nuova edizione del terzo film dei Rebuild

Il 2021 sarà l'anno in cui si chiuderanno finalmente le gesta di Evangelion 3.0 + 1.0, l'attesissima e ultima pellicola dei Rebuild, la versione cinematografica del capolavoro di Hideaki Anno. Tra qualche settimana, dunque, uno dei lungometraggi animati più attesi di sempre farà il suo debutto sul grande schermo insieme a qualche altra novità.

Hideaki Anno ha lavorato duramente all'ultimo film e, dopo aver annunciato la fine dei lavori qualche giorno fa, ha iniziato a proiettare la pellicola in sale private solo ed esclusivamente per lo staff e gli animatori che hanno lavorato al progetto. Alcuni di essi hanno rivelato di essere usciti dalla sala piangendo additando al film di "essere l'ultimo". Ad ogni modo, dall'8 fino al 22 gennaio 2021 sarà trasmesso in IMAX Evangelion 3.333, una nuova edizione del terzo lungometraggio della saga.

Le modiche apportate non saranno numerose ma alcune scene sono state interamente rifatte, o adattate, al 2K, il tutto ovviamente sotto la supervisione del regista stesso. Tra le modiche in questione, oltre alle poche informazioni attualmente reperibili, vi sono alcune differenze anche nell'uso della colorazione e della plagsuit di Asuka (vedi in calce). In attesa di novità, dunque, vi ricordiamo che Evangelion 3.0 + 1.0 debutterà il prossimo 23 gennaio.

E voi, invece, cosa vi aspettate dal film? Sarà l'ultimo legato a Neon Genesis Evangelion o il franchise continuerà con qualcos'altro? Diteci cosa ne pensate con un commento qua sotto.