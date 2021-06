Annunciato un evento speciale per Re: Zero: terza stagione in vista?

Re: Zero è uno dei titoli più famosi dell’attuale panorama del genere isekai in Giappone. Le avventure di Subaru nel mondo fantasy sono molto popolari anche in Occidente dal momento che le prime due stagioni sono disponibili su Crunchyroll. Ad ogni modo, a breve potremo ricevere novità in merito al futuro del franchise.

Le probabilità di una nuova stagione sono in realtà molto elevate, basti pensare che gli stessi doppiatori sembrano averla preannunciata in occasione del finale di Re: Zero 2. Senza contare, inoltre, che la serie ha riscosso un notevole successo soprattutto in patria e ciò lo si evince anche dallo straordinario fenomeno di merchandising con numerosi oggetti a tema e varie iniziative.

L’ultima di queste, in particolare, sarà un evento che si terrà il prossimo 20 giugno in Giappone a cui parteciperanno anche i doppiatori. Sono attesi diversi annunci inerenti al franchise tra cui la conferma della terza stagione che tuttavia non vedremo quasi sicuramente nel corso del 2021.

Non ci resta dunque che attendere eventuali novità in merito, vi suggeriamo dunque di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi alcun aggiornamento sul prossimo sequel di Re: Zero. E voi, invece, cosa vi aspettate dall’evento del 20 giugno? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.