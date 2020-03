Annunciato Fate/Grand Order - Final Singularity: Solomon con un trailer

Il sito ufficiale di Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia, ovvero l'anime tratto dal videogioco per smartphone "Dai Nana Tokuiten Zettai Majū Sensen Babylonia", ha annunciato che il franchise riceverà un nuovo adattamento. Sta infatti per arrivare Fate/Grand Order - Final Singularity: Solomon.

L'anime adatterà la storia del Grande Tempio del Tempo Solomon, che è la Singolarità Finale della prima parte del videogioco. L'anime si intitolerà ufficialmente Fate/Grand Order -Kyūshoku Tokuiten Kani Jikan Shinden Solomon- (Fate/Grand Order - Final Singularity The Grand Temple of Time Solomon) e vedrà il ritorno dello staff di Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia.

Con l'annuncio sono stati divulgati un logo che potete vedere nell'immagine in calce, ma anche il primo teaser trailer. La rivelazione è arrivata quest'oggi che porta ai fan nel video di sessanta secondi visibile in alto alla notizia. Altri dettagli su Fate/Grand Order - Final Singularity: Solomon arriveranno nel corso dei prossimi mesi e, per ora, non si ha una data di uscita precisa.

La precedente serie Fate/Grand Order Absolute Demonic Front: Babylonia ha da poco concluso la stagione.