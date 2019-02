Annunciato il film anime di Ni No Kuni, il videogioco di Level-5

Level-5, celebre software house nipponica creatrice della serie videoludica Ni No Kuni, ha annunciato in collaborazione con Warner Bros. Japan la produzione di un film anime ispirato al videogame J-RPG.

Il film di Ni No Kuni vedrà la luce durante l'estate del 2019, anche se per adesso non abbiamo una data ufficiale. Nel diramare l'annuncio, il sito ufficiale ha anche diffuso una serie di informazioni e un bel po' di immagini. Vediamo di seguito sinossi e staff di animazione del progetto, che sarà realizzao dallo studio OLM, Inc. Da notare che, tra i produttori, figurano il compositore de La città incantata e uno dei producer della serie TV live-action di Death Note.

Staff

Direzione Generale/Bozze originali e Screenplay: Akihiro Hino (Yo-Kai Watch)

Regia: Yoshiyuki Momose (Only Yesterday)

Musiche: Joe Hisaishi (La città incantata)

Ruolo Principale: Kento Yamazaki (Death Note live-action)

Opera originale: Level-5

Studio di animazione: OLM, Inc.

Produzione: Ni No Kuni Movie

Distribuzione: Warner Bros. Japan

Trama

Ni no Kuni - "un altro mondo" parallelo al nostro, ma al tempo stesso completamente diverso. A seguito di un incidente che coinvolge il loro amico d'infanzia Kotona, il liceale Yuu e il suo migliore amico Haru viaggeranno avanti e indietro tra i due mondi... E mentre le vite delle versioni di Kotona in ciascuna delle due dimensioni vengono messe in pericolo, quale sarà la "scelta finale" che circonda il trio e Ni No Kuni stesso?



Cosa vi aspettate dal film di Ni No Kuni? In calce una galleria di immagini, tra character design e artwork.