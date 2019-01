Annunciato un film riassuntivo per Free! Dive to the Future, uscirà a luglio 2019

La terza stagione di Free! è stata trasmessa in Giappone soltanto nella seconda metà del 2018, ma l’ultimo episodio ha anticipato l’arrivo di un sequel diretto, la cui uscita è attualmente fissata per un generico 2020. Tuttavia, si direbbe che anche l’anno corrente potrà riservare qualche sorpresa ai fan del franchise...

Recentemente è stato infatti confermato che il film in uscita nel 2020 non sarà l’unico lungometraggio in arrivo. Nel 2019, infatti, assisteremo all’esordio di una pellicola riassuntiva che riproporrà i contenuti della terza stagione e che sarà accompagnata da un’episodio speciale realizzato apposta per la proiezione cinematografica.



Come segnato dall’utente Twitter @aitaikimochii, il film riassuntivo di Free! Dive to the Future esordirà in Giappone il prossimo 5 luglio. Poiché lo staff del brand non ha ancora svelato alcun dettaglio sulla pellicola che verrà proiettata il prossimo anno, è probabile che le prime informazioni sul progetto vengano divulgate solo dopo l’esordio del film riassuntivo, che sicuramente presenterà quantomeno un teaser dopo i titoli di coda.

Basata sulla serie di light novel scritte da Kōji Ōji e illustrate da Futoshi Nishiya, la prima stagione di Free! è stata trasmessa in Giappone nel 2013, mentre la seconda, intitolata Free! -Eternal Summer-, ha esordito durante l’anno successivo. In totale, l’adattamento animato di Free! si compone attualmente di 38 episodi (OAV inclusi), ma nessuna delle sue tre stagioni è ancora approdata nel nostro paese.