Annunciato Goodbye Don Glees dallo studio dietro a Death Note e Hunter x Hunter

Lo studio Madhouse è una delle realtà più conosciute del settore dell'animazione giapponese, merito di produzioni conosciute in tutto il mondo come Hunter x Hunter, la prima stagione di One Punch Man e Death Note. Recentemente l'azienda ha tuttavia annunciato un nuovo progetto originale intitolato Goodbye Don Glees.

Dalla regista di A Place Further than the Universe, uno dei migliori anime preferiti dai teenager, Atsuko Ishizuka sta concentrando i suoi sforzi nei riguardi della sua nuova produzione originale insieme a Studio Madhouse. Le aspettative sono altissime per questo progetto dove la storia sarà ambientata in Islanda, o meglio "nell'estremo ovest dell'Eurasia, su un'isola isolata che segna i confini più estremi dell'Atlantico" citando le parole dell'autrice

La regista ha in seguito aggiunto poche parole sulla trama che si incentrerà sulla storia di un quindicenne prossimo all'età adulta mentre iniziano le vacanze estive. Attualmente non abbiamo ulteriori informazioni se non la prima locandina promozionale, la stessa che potete ammirare in fondo alla pagina. L'uscita è prevista durante il 2022, anche se lo studio non ha fornito dettagli circa la finestra di distribuzione del film.

