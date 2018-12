Annunciato Hello World, nuovo film d'animazione dal regista di Sword Art Online

È stato recentemente annunciato che Tomohiko Ito, già direttore della di ERASED e di tutti i progetti d’animazione legati a Sword Art Online, dirigerà un originale lungometraggio d’animazione che verrà prodotto dallo studio Graphinica (Expelled from Paradise). Intitolata "Hello World", la pellicola verrà rilasciata durante il prossimo autunno.

Sfortunatamente la produzione non ha finora svelato alcun dettaglio circa la trama del nuovo lungometraggio, ma si è limitata a confermare che Mado Nozaki (Bablyon, KADO - The Right Answer) ne curerà la sceneggiatura, mentre Yukiko Horiguchi (K-ON!, Inuyasha, Clannad, Full Metal Panic! The Second Raid) si occuperà del character design.

Ito ha espresso la sua gratitudine per essere riuscito a realizzare un nuovo film con un tutto nuovo nel primo anno di una nuova era; qualora non ne foste a conoscenza, l’attuale imperatore giapponese, Akihito, abdicherà in favore del proprio figlio a fine aprile 2019, dando appunto inizio a una nuova era del Giappone.



Il regista ha descritto Hello World come “un progetto che devo fare, ora”. Sebbene finora abbia potuto svelato soltanto il titolo della pellicola, Ito ha già invitato i propri fan di vederla, promettendo loro che farà del suo meglio per far sì che il progetto venga apprezzato in tutto il mondo.