Annunciato ID:INVADED, il nuovo anime dal regista di Fate/Zero

Siamo nel bel pieno dell'Anime Expo californiano, Los Angeles sta riempiendo un'altra volta i fan di soddisfazione grazie una bella carrellata di annunci. Già al secondo giorno di fiera, dunque, siamo dinnanzi a titoli di alto livello d'interesse, tra cui spicca la prossima opera di Ei Aoki, intitolata ID:INVADED.

La convention americana dedicata all'animazione nipponica continuerà fino al prossimo 7 luglio, continuando a regalare annunci e sconvolgenti news direttamente dalle opere in produzione del Sol Levante. Tuttavia, il titolo shock dell'evento non può che essere Orbital Era, la nuova opera di Katsuhiro Otomo, il padre di Akira. Tuttavia, gli annunci di certo non sono terminati qui, passando ovviamente per la data di rilascio della prossima e terza serie di Yahari, che compirà il suo debutto nel 2020, sempre tra le mani dello studio Feel.

Ma a spiccare, inoltre, non possiamo non citare ID:INVADED, il criptico titolo diretto nientemeno che da Ei Aoki, amatissimo regista di Fate/Zero. Alla sceneggiatura del progetto ci sarà Otaro Maijo, famoso scrittore nel settore per via della sua peculiare tecnica narrativa che con i suoi 46 anni di età gli ha permesso di vincere numerosi premi. La serie televisiva sarà trasmessa durante il corso del 2020, ma già dal teaser promozionale sembra di trovarci di fronte a un'opera ambiziosa che, in realtà, ci ha non poco ispirato grandi attenzioni.

Vi ricordiamo, inoltre, che anche il nuovo film di Pokémon è stato annunciato durante l'Anime Expo, a cui vi rimandiamo alla notizia dedicata. E voi, cosa ne pensate di ID:INVADED? Fateci sapere cosa ne pensate lasciandoci un commento nell'apposito riquadro qua sotto!