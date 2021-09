Annunciato in Italia Cutie Honey Universe: Maurizio Merluzzo alla direzione del doppiaggio

Go Nagai ne ha scritte di opere, con la maggior parte diventate ottimi successi. Il mangaka si è dedicato molto ai robottoni ma ha trovato spazio per proporre altri personaggi diventati famosissimi in storie come Devilman, Violence Jack o Cutie Honey. Quest'ultima è stata al centro di un rifacimento animato con Cutie Honey Universe nel 2018.

Proprio per festeggiare il cinquantennale della carriera del mangaka, fu prodotto un nuovo anime di Cutie Honey. Composto da 12 episodi totali, è stata poi distribuita in Giappone nel 2018, mentre è arrivata con sottotitoli prima su Man-Ga nel 2019 e poi anche su Amazon Prime Video dallo scorso anno. Cutie Honey Universe è stata una serie sufficiente che nei prossimi mesi tornerà in Italia, ma stavolta con un doppiaggio diretto dal noto Maurizio Merluzzo.

Yamato Video ha comunicato con un trailer l'adattamento italiano di Cutie Honey Universe, così da festeggiare le 30 candeline dell'azienda. Per l'occasione ha comunicato che il doppiatore Maurizio Merluzzo stavolta coprirà l'incarico di direttore del doppiaggio, alla sua prima esperienza in questo ruolo. Le voci dei personaggi principali sono:

Katia Sorrentino nel ruolo di Honey Kisaragi / Cutie Honey;

Giulia Bersani nel ruolo di Natsuko Aki;

Marina Thovez nel ruolo di Sister Jill;

Marco Balzarotti nel ruolo del Dr. Takeshi Kisaragi.

In alto è disponibile il video doppiato di Cutie Honey Universe, così da poter dare un primo sguardo all'anime in arrivo nei prossimi mesi. Maurizio Merluzzo aveva già rivelato di star dirigendo un nuovo progetto negli scorsi mesi, e ora finalmente abbiamo saputo qual è.