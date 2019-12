La saga di The Promised Neverland si arricchisce con un terzo romanzo

Mentre il manga di The Promised Neverland ha raggiunto vendite record, tutti i fan dell'opera creata da Kaiu Shirai saranno entusiasti di sapere che è in programma un terzo racconto dedicato al misterioso mondo della serie.

Dopo i primi due volumi, il primo pubblicato nel 2018 e intitolato "The Promised Neverland: A Letter From Norman", mentre il secondo dal titolo "The Promised Neverland: Moms' Song of Remembrance" e incentrato sulle figure di Isabella e Sister Krone ha raggiunto le libre giapponesi lo scorso gennaio, gli appassionati dell'opera potranno rituffarsi nelle avventure dei tre protagonisti, grazie al terzo libro di cui non conosciamo ancora il titolo.

Le uniche informazioni trapelate fino ad adesso riguardano la trama del racconto, che seguirà la "Storia segreta di QUEL personaggio", nei prossimi giorni verrà regalato ai partecipanti dell'atteso evento Jump Festa un giornale con altre indiscrezioni sul soggetto del libro. Nel frattempo, dopo la trasposizione animata di successo ricevuta, il manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu si avvicina alla sua conclusione, se cercate ancora un regalo per i vostri amici vi consigliamo questo starter pack a tema natalizio di The Promised Neverland, edito da J-Pop e contenente i primi tre volumi insieme a delle cartoline inedite.