Annunciato LISTENERS, il nuovo anime dello sceneggiatore di Cowboy Bebop!

Non c'è molto da aggiungere quando si parla di Cowboy Bebop, l'immenso anime diretto da Shinichiro Watanabe e sceneggiato da Dai Sato, colosso dell'industria e genio nella scrittura. E proprio quest'ultimo talento sarà al centro di LISTENERS, il nuovo anime che pare avere uno staff di tutto rispetto.

Sui propri canali l'insider Moetron pubblica l'annuncio, condividendo alla sua numerosa fetta di utenza il prossimo arrivo di un progetto animato che fonda le sue radici sul lavoro di Dai Sato, sceneggiatore di Cowboy Bepop ed Eureka Seven. Eppure, non ci saremmo stupiti l'inizio dei lavori a un nuovo titolo quando lo stesso screenwriter stava lavorando ancora alla produzione cinematografica della trilogia diretta di Tomoki Kyoda, nella generazione Hi-Evolution di E7, di cui siamo ancora in attesa del rilascio su VVVVID della seconda pellicola, già uscita anche in Blu-Ray in madre patria.

In realtà, la notizia non può che renderci felice, in quanto vedrà aggiungersi a Dai Sato l'uomo conosciuto come Jin (lo stesso musicista nonché creatore originale di Mekaku City Actors?) nonché la presenza di Taichi Hashimoto, producer per diversi anime dello studio Gonzo (Full Metal Panic!), che sia uno spoiler anche dell'azienda che si occuperà delle animazioni? Staremo a vedere, dunque, cosa ci riserverà nel prossimo futuro questo misterioso progetto che, stando al titolo e alla possibile presenza di Jin, potrebbe rivelarsi un anime musicale, seppur questa sia solo una nostra supposizione.

Non possiamo non concludere questa notizia invitandovi a recuperare la nostra recensione di Cowboy Bepop, il capolavoro scritto da Dai Sato e che ci auguriamo possa tramandarne in eredità la stessa meravigliosa bellezza, che ha rivoluzionato un genere con una delle storie più potenti, a livello narrativo, nella storia dell'animazione nipponica e mondiale. E voi, invece, cosa ne pensate dell'annuncio di LISTENERS, che aspettative avete nei confronti di un progetto dallo staff tanto interessante?