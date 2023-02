Annunciato un manga spin-off di Cells at Work!: i primi dettagli sul nuovo progetto

La rivisitazione giapponese di Siamo Fatti Così - Esplorando il Corpo Umano sta per tornare. Di recente è stato infatti annunciato un nuovo progetto riguardante Cells at Work!. Ecco le prime informazioni trapelate sul manga spin-off.

Tra gli anime di febbraio 2023 di Amazon Prima Video c'è anche la Stagione 2 di Cells at Work! doppiata in italiano. Le buone notizie per i fan dell'opera di Akane Shimizu non terminano qui. Sul quinto numero dell'anno della rivista Evening di Kodansha è stato rivelato che l'autore Yu Maeda lancerà presto un manga spin-off di Cells at Work!.

La nuova serie manga parallela si intitolerà Cells at Work! Muscle e verrà lanciato il 28 febbraio sul prossimo numero della suddetta rivista nipponica. Sebbene non ci siano ancora informazioni ufficiali, il titolo del progetto parla chiaro. Lo spin-off di Cells at Work! si baserà sui muscoli e sulla loro funzione nel corpo umano, ovviamente con un pizzico d'azione e intrattenimento come nello stile della serie.

Il manga originale di Cells at Work! è stato lanciato nel 2015 e si è concluso nel 2021. Muscle non è il primo spin-off della serie. In precedenza sono infatti arrivati numerosi altri manga paralleli a quello principale, come ad esempio Cells at Work: Code Black che ha ottenuto anche un adattamento animato. E voi siete curiosi di scoprire questa nuova serie?