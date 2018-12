Annunciato un nuova OAV per Fate/kaleid liner Prisma Illya

Nel corso di un evento live per festeggiare l'anniversario della serie, è stato annunciato un nuovo OAV dedicato a Fate/kaleid liner Prisma Illya. Andiamo a vedere tutti i dettagli a disposizione fino a questo momento.

Proprio in questi giorni si è tenuto l'evento che ogni anno viene organizzato dal vivo per celebrare l'anniversario della serie di Fate/kaleid liner Prisma Illya, intitolato "Prisma Klangfest ~kaleidoscope~". A coloro che si sono presentati a questa speciale occasione è stata rivelata una notizia che ha reso tutti gli appassionati euforici.

Infatti, è ora ufficiale che Fate/kaleid liner Prisma Illya avrà in futuro un nuovo OAV. Non si sa ancora molto sulla storia originale che questo nuovo episodio speciale andrà a raccontare, ma siamo sicuri che molti fan sono impazienti di vederlo, soprattutto in considerazione dell'annuncio di una nuova serie anime lo scorso ottobre all'interno del "Machi Asobi volume 19", un altro evento dedicato agli anime giapponesi.

Che ne pensate? Siete interessati a questo nuovo speciale inedito di Fate/kaleid liner Prisma Illya?

Il manga del maestro Hiroyama ruota attorno alla giovane Illyasviel von Einzbern, personaggio di Fate/stay night, che però viene qui declinata in maniera completamente innovativa, inserendola in un universo radicalmente differente rispetto a quello originale, che si basa sull'uso della magia.

Pubblicato sul magazine nipponico Com Ace fra il 2007 ed il 2008, il manga ha persino ricevuto una nutrita serie di sequel curati dallo stesso Hiroyama. La prima stagione dell’anime ha invece esordito sul circuito televisivo nipponico nel 2013, mentre la seconda e la terza, intitolate rispettivamente Fate/kaleid liner Prisma Illya 2wei! e Fate/kaleid liner Prisma Illya 2wei Herz!, sono state trasmesse fra il 2014 ed il 2015.

La quarta ed ultima stagione, Fate/kaleid liner Prisma☆Illya 3rei!!, risale infine al luglio 2016. Dalla serie è stato inoltre tratto anche un film di animazione, Gekijōban Fate/kaleid liner Prisma Illya: Sekka no Chikai, il quale ha esordirò nelle sale giapponesi lo scorso 26 agosto, arrivando in cima alle classifiche per ben tre settimane consecutive.