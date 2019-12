Annunciato un nuovo adattamento per Dai-La grande avventura al Jump Festa!

Un amico della nostra infanzia sta per tornare con una nuova veste grafica. Dai-La grande avventura riceverà un nuovo adattamento grafico, come annunciato sul palco della Jump Festa. L'anime sarà presentato in anteprima nell'autuno del 2020.

Il manga di Dai-La grande avventura è stato pubblicato il 9 marzo del 1990 sulla storica rivista Weekly Shonen Jump, ed è terminato il 4 giugno del 1997 con 37 volumi all'attivo, da cui fu poi tratto un anime. Basato sui videogiochi della serie jrpg di Dragon Quest, la serie narra del giovanissimo Dai, unico umano che vive su un'isola popolata da soli mostri. Cresciuto da uno di loro, un giorno il ragazzino riceve la visita del maestro Avan e del suo allievo Pop, un mago in erba. Allo scopo di diventare un prode guerriero e sconfiggere il malvagio signore dal male Hadler, Dai si allena sotto la guida di Avan. Quest'ultimo però muore poco dopo per mano dello stesso Hadler a seguito di un feroce scontro. Potendo contare solo sulle proprie forze, Dai e Pop intraprendono un viaggio avventuroso irto di pericoli per vendicare il loro mentore e debellare per sempre il male dal mondo.

La serie originale presentava inizialmente un canovaccio molto classico ma, con il passare degli episodi, le vicende assumevano un tono molto epico e non mancava di fornire un ottimo approfondimento caratteriale dei personaggi. Nella speranza che il nuovo adattamento sappia rendere giustizia all'opera originale, non ci resta che aspettare la sua uscita, prevista in anteprima nell'autunno del 2020. In calce alla notizia potete trovare un teaser trailer della serie

Ricordiamo che alla Jump Festa è stato annunciata la nuova serie di Super Dragon Ball Heroes e l'adattamento anime del manga Kemon Jihen