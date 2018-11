Annunciato un nuovo anime della serie Fate, debutterà a dicembre

Durante uno speciale programma TV, tenutosi in Giappone lo scorso 27 novembre, è stato annunciato che un nuovo anime della serie fantasy di Fate debutterà entro la fine del prossimo mese. Vediamo tutti i dettagli.

La nuova produzione, che dovrebbe consistere in uno speciale televisivo, debutterà come parte del progetto intitolato Fate/Project New Year's Eve TV Special 2018. Lo studio d'animazione TROYCA si occuperà della realizzazione, ma per adesso non ci è dato di conoscere alcuna informazione aggiuntiva: tutto quel che abbiamo è una key visual teaser del nuovo anime.

Sappiamo anche che il nuovo titolo includerà una versione integrale e senza tagli di Fate/stay night: Heaven's Feel I. presage flower. A quanto pare, inoltre, il nuovo e misterioso anime debutterà in Giappone il prossimo 31 dicembre, dunque è solo questione di tempo prima di conoscere il destino della serie.

Oltre al nuovo e misterioso prodotto, lo speciale di Fate del 27 novembre ha diffuso anche nuove informazioni su altri progetti dedicati al franchise: il principale annuncio ha riguardato nuovi contenuti per la visual novel Fate/Grand Order, ovvero la quest "Lostbelt No. 3: Land of Unified Knowledge SIN - Crimson Beauty Under the Moon”, scritta dal creatore originale di Fate/Zero Urobuchi Ken.