Annunciato il nuovo anime Oda Shinamon Nobunaga, tratto dal manga di Una Megurogawa

Nel corso di queste ultime ore l'editore Tokuma Shoten ha ufficialmente annunciato al pubblico l'inizio dei lavori per Oda Shinamon Nobunaga, interessante adattamento anime del manga concretizzatosi grazie al lavoro di Una Megurogawa, opera che in Giappone ha saputo riscuotere un buon successo.

In concomitanza con l'annuncio è stato anche aperto il sito teaser dell'anime, ma per il momento non sono state rilasciate nuove informazioni sul personale al lavoro sull'opera, sul cast di doppiaggio, sulla data d'uscita o sul programma di distribuzione. In compenso, è stato reso noto che molte novità e informazioni verranno rilasciate nel corso delle prossime settimane.

Oda Shinamon Nobunaga narra le gesta di Nobunaga, conosciuto per essere stato un formidabile signore della guerra che trascorse la sua vita sul campo di battaglia conquistando gran parte del Giappone prima della sua morte nel 1582. Tuttavia, per un qualche scherzo del destino si ritrova reincarnato nel Giappone di oggi all'interno del corpo di un cane di nome Shinamon. Come se ciò non fosse già abbastanza, con sua grande sorpresa trova altri signori della guerra dell'era Sengoku, anch'essi reincarnati, come Takeda Shingen. Da qui avranno quindi inizio le nuove e strane avventure canine di questi geni militari.

Il manga Oda Shinamon Nobunaga è stato scritto da Una Megurogawa, con la serializzazione dell'opera iniziata nel 2014 con l'aiuto di Tokuma Shoten, il tutto per un totale di 6 volumi attualmente disponibili in Giappone.