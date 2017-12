Annunciato il nuovo film di Dragon Ball per il 2018 sulle origini dei Saiyan!

Laha annunciato, finalmente, novità riguardanti il prossimo film di: arriverà nel 2018 e racconterà le origini della razza. Scopriamo insieme ulteriori informazioni sulla data di uscita e sulla produzione, insieme a un'immagine celebrativa.

Sarà il ventesimo film della lunga serie di pellicole dedicate al franchise di Dragon Ball: il lungometraggio non ha ancora un nome ufficiale, ma sappiamo che sarà rilasciato nei cinema giapponesi a dicembre 2018 e che Akira Toriyama dirigerà il progetto, inclusa la sceneggiatura e il character design.

Il nuovo film di Dragon Ball si focalizzerà sulla "razza guerriera più forte dell'universo, i Saiyan", portandoci a vivere quasi sicuramente la storia delle origini del popolo nativo di Goku e Vegeta. Considerate le recenti dichiarazioni di Toriyama, è praticamente certo che la pellicola avrà per protagonista Yamoshi, il primo e originale Super Saiyan che scoprì anche il segreto per diventare Super Saiyan God e, molti anni dopo la sua storia, è apparso in sogno a lord Beerus.

Per celebrare l'annuncio del ventesimo film di Dragon Ball, inoltre, è stata rilasciata un'immagine che ripercorre tutta la filmografia del leggendario franchise di Akira Toriyama: i film sono iniziati nel 1986 con Dragon Ball: La Leggenda delle Sette Sfere, per poi proseguire negli anni portandoci a conoscere personaggi e villain entrati nel mito come Cooler, Broly, Bojack, Janemba, Tapion, Gogeta e così via.

L'ultimo film arrivato in sala è stato Dragon Ball Z: La Resurrezione di F, che ha seguito Dragon Ball Z: La battaglia degli dei. I due lungometraggi hanno anticipato le prime due saghe dell'anime di Dragon Ball Super.

Siete curiosi di sapere di più sul nuovo film di Dragon Ball nel 2018?