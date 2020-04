Annunciato un nuovo manga dedicato al franchise di Re:Zero

Attraverso l'ottavo numero di quest'anno della rivista Young Gangan targata Square Enix, è stato ufficialmente annunciato che la light novel spin-off di Re:Zero - Starting Life in Another World, franchise concretizzatosi grazie al lavoro di Tappei Nagatsuki, vedrà il sopraggiungere di un adattamento manga.

Andando più nel dettaglio, stiamo parlando di Re:Zero Hyōketsu no Kizuna (Frozen Bonds) - rappresentante un prequel della serie originale che narrava infatti il primo e chiacchierato incontro tra Emilia e Puck -, light novel che era stata rilasciata insieme al primo cofanetto Blu-ray della produzione animata. L'opera aveva inoltre portato alla realizzazione di un OVA giunto nelle sale nipponiche l'8 novembre 2019, per poi essere distribuito in formato Blu-ray e DVD il 1° aprile 2020, seppur ancora latitino informazioni su una release occidentale.

Secondo quanto annunciato, il manga verrà pubblicato nel corso di questa primavera sul sito web e sull'app di Manga Up!, seppur al momento non siano state rilasciate informazioni specifiche relative alla data esatta in cui comincerà la serializzazione. Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che recentemente aveva fatto assai parlare l'attesissima Director's Cut dedicata a Re:Zero Starting Life in Another World in quanto caratterizzata da alcune differenze rispetto all'opera originale che erano riuscite a stupire numerosi lettori e spettatori.