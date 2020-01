Annunciato un nuovo manga spin-off di EX-ARM intitolato Another Code

Mentre i fan sono ancora in attesa della trasposizione animata di EX-ARMS, l'universo ideato da Shinya Komi si arricchisce di una nuova opera: il manga spin-off intitolato Another Code, ispirato alla light novel di Ataro Kumo.

A darne notizia è il giornale Ultra Jump, che fa sapere a tutti i fan della serie che a partire dal prossimo 19 febbraio sarà presente una trasposizione del romanzo spin-off di EX-ARMS, scritto dall'autore giapponese. Ai disegni troveremo proprio l'ideatore della serie Shinya Komi, che illustrerà la storia ambientata nella cittadina di Shin Kagurazaka, dove è appena stato sventato un attacco terroristico che avrebbe dovuto colpire durante le Olimpiadi. Protagonisti saranno i membri della divisione antiterroristica di EX-ARMS, Arma e Minami, che dovranno indagare su una serie di strani incidenti.

In calce alla notizia potete vedere la copertina della light novel, che raffigura due dei personaggi principali della serie, caratterizzate dallo stile distintivo di disegni di Komi. Come avete potuto leggere nella notizia precedente, è attualmente in lavorazione un anime dedicato alla serie, che farà il suo debutto nel corso della prossima estate.

