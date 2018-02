Annunciato Captain Tsubasa: Shōnen-hen, nuovo manga spin-off di Holly e Benji

Il numero di marzo della rivista nipponicadi Shueisha rivela che, storico autore del leggendario(anche noto in Italia col titolo “”), lancerà presto un nuovo spin-off del suo famosissimo manga calcistico.

Intitolato Captain Tsubasa Shōnen-hen (letteralmente Captain Tsubasa: Il Capitolo dell’Adolescenza), il fumetto esordirà nel numero di maggio di Grand Jump Premium, la cui uscita è attualmente fissata per il prossimo 25 aprile. Come suggerito dal titolo del manga, quest’ennesimo spin-off sarà incentrato sugli anni della scuola elementare del protagonista Tsubasa Taro.



Scritto e disegnato dal sensei Yōichi Takahashi, l’originale manga di Captain Tsubasa è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump fra il 1981 ed il 1988. Composta da 37 volumi, la serie è edita anche in Italia grazie a Star Comics, che l’ha pubblicata nel nostro paese negli anni 2000-2003. Come accennato, il fumetto ha ricevuto una sconfinata serie di spin-off cartacei e adattamenti animati, fra cui si annoverano ben tre serie televisive e svariati OAV.



Il più recente prodotto d'animazione legato al brand, un vero e proprio remake della prima serie originale di Holly e Benji - Captain Tsubasa, esordirà sul circuito televisivo nipponico nel mese di aprile 2018. Ne avete già visionato il primo trailer rilasciato la scorsa settimana?