Annunciato un nuovo manga di Sword Art Online:Progressive

Un nuovo manga della serie Sword Art Online:Progressive è stato annunciato. La notizia è arrivata tramite la fascetta che avvolge il secondo (e ultimo) volume di Sword Art Online: Progressive Hōei no Barcarole di Shiomi Miyoshi.

Intitolato Sword Art Online: Progressive Kuraki Yuyami no Scherzo il manga è incentrato sul quarto volume della light novel di Reki Kawahara. Il disegnatore del manga sarà Puyocha. L'annuncio è stato dato da Shiomi Miyoshi (l'autore di SAO Pogressive Hōei no Barcarole) sul suo profilo Twitter (potete vedere l'annuncio con la fascetta che avvolge il volume in calce alla notizia). L'uscita del manga della nuova serie è prevista per la fine di questo mese di gennaio si ComicWalker e Ni Nico Seiga, due siti di web comic giapponesi. La serie di Sword Art Online ha generato una miriade di spin off, adattamenti anime e light novel che, nel tempo, hanno raccolto un enorme successo presso i fan di tutto il mondo attirandoli nei mondi virtuali in cui la serie è ambientata. La prima serie di Sword Art Online Progressive è terminata il 28 febbraio del 2018. La serie poi è continuata con Sword Art Online:Progessive – Hôei no Barcarolle che adatta la terza light novel della serie. Alcuni mesi fa Sword Art online si è aggiudicata il titolo di light novel del decennio.