Annunciato nuovo staff per Vladlove di Mamoru Oshii

Nella giornata di martedì è stato annunciato lo staff che sta lavorando a Vladlove il nuovo anime di Mamoru Oshii. Il leggendario regista di Ghost In The Shell, sul suo account Twitter, ha riveltato i nomi che lo accompagneranno in questa nuova avventura che vedremo prossimamente nel 2020.

I collaboratori che affiancheranno il celebre regista sono: Kazuhiro Wakabayashi come sound director (in passato ha lavorato ad altri lavori di Oshii, come Patlabor), Kanako Takatsuki, che creerà la theme song principale dell'anime, Kei Yamamura si occuperà della scrittura (anche lui ha già collaborato col regista per Next Generation-Patlabor). Il character design, invece, è affidato a Issei Aragaki (ha lavorato all'anime Monogatari). Il maestro Oshii sarà il direttore esecutivo dell'anime, mentre a dirigerlo sarà Junji Nishimura (altro storico collaboratore di Oshii. Ha lavorato a Ranma 1/2 e You're Under Arrest: il film).

L'anime è una commedia slapstick che narra di cinque ragazze di un liceo giapponese che incontrano una vampira di nome Mai. L'anime uscirà nella primavera del 2020 in antemprima e sarà composto da dodici episodi. Oshii ha descritto l'anime come una sorta di erede di Lamù-la ragazza dello spazio, su cui il sensei ha già lavorato in passato e per cui ha anche diretto due film: Only You e Beautiful Dreamer. Di recente, Mamoru Oshii si è espresso sui servizi streaming in merito all'imminente adattamento anime di Ghost In The Shell per Netflix.