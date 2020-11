Annunciato Osama Ranking: il nuovo anime di Wit Studio arriva nel 2021

Dopo aver abbandonato il franchise de L'Attacco dei Giganti con tre straordinarie stagioni televisive, Wit Studio torna a pensare al futuro e alle nuove produzioni, tra cui l'adattamento televisivo di Osama Ranking, un manga estremamente popolare in patria che da anni guida diverse classifiche tra i migliori titoli in Giappone.

Solo l'anno scorso, infatti, Osama Ranking si era piazzato all'ottavo posto nella classifica dei manga più apprezzati dal pubblico maschile, appena al di sotto di Demon Slayer. In realtà, l'anime era stato annunciato già un anno fa, seppur nessun'altra novità è emersa in tutto questo lasso di tempo fino alla giornata di oggi quando Wit Studio ha confermato di aver preso le redini del progetto. A tal proposito, in calce alla notizia è disponibile la prima locandina promozionale che accompagna il debutto di Osama Ranking a ottobre del 2021. La trama qui segue:

Il protagonista, Bojji, è un principe sordo e senza alcun potere particolare che non riesce nemmeno a brandire una spada di legno. Il suo sogno è di diventare il più grande re del mondo, ma non viene visto di buon occhio da molte persone che sparlano spesso e volentieri di lui. Bojji fa allora amicizia con un'ombra di nome Kage, che curiosamente è in grado di capirlo molto bene. Quest'ultimo, infatti, è l’unico membro sopravvissuto di un clan di assassini. Ora, anche se non è più un assassino, l'ombra continua a vivere rubando."

E voi, invece, siete interessati a questo nuovo progetti di Wit Studio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.